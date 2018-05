Feestje van Jeruzalem tot Tel Aviv: 'We houden van je, Netta!'

Duizenden Israëliërs hebben de winst in het Eurovisiesongfestival uitbundig gevierd. Fans in Tel Aviv dansten samen op een groot plein en zongen luidkeels mee met Netta's Toy. "We zijn supertrots, bedankt Netta!", riep een van hen. Toeterende auto's reden met Israëlische vlaggen en regenboogvlaggen door de straten van de stad.

Natuurlijk was ook de 25-jarige Netta Barzilai zelf in de wolken. Nadat ze de glazen microfoon op het podium in Lissabon in ontvangst had genomen, riep ze: "Volgend jaar in Jeruzalem, bedankt Europa!" Ze is de eerste Israëliër in twintig jaar tijd die het Songfestival wint.

Het land is dan ook erg trots op haar. Premier Netanyahu belde haar op na de uitslag en noemde Netta de beste ambassadeur voor Israël. En op het Rabinplein in Tel Aviv werd Netta's naam in enorme letters op een gebouw geprojecteerd. Tientallen fans sprongen juichend in een fontein.