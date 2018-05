Doden bij zelfmoordaanslagen op kerken in Indonesië

In de Indonesische stad Surabaya zijn bij zelfmoordaanslagen op drie kerken zeker acht mensen om het leven gekomen, onder wie een van de daders. Tientallen mensen raakten gewond, zegt de lokale politie.

De bommen gingen af in de vroege ochtend, tijdens de kerkdiensten. Er wordt nog onderzocht of bij een vierde kerk ook een explosie is geweest. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist.

Surabaya is de hoofdstad van Oost-Java en de tweede stad van Indonesië. Het land heeft de grootste moslimbevolking van de wereld. Militanten plegen steeds vaker aanslagen.