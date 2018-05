82 vrouwelijke sterren in rode-loper-protest Cannes voor gelijke rechten

Liefst 82 vrouwelijke sterren hebben op de rode loper in Cannes geprotesteerd voor gelijke rechten voor vrouwen in de filmindustrie. Het getal 82 staat voor het aantal door vrouwen gemaakte films dat in de geschiedenis van het festival is getoond. Ter vergelijking: meer dan 1600 door mannen geregisseerde films passeerden de revue in de 71 edities van het prestigieuze filmfestival.

De demonstratie volgt na een periode waarin de filmindustrie op zijn kop is gezet door het #MeToo-schandaal, dat wereldwijd aan het rollen werd gebracht door het seksueel overschrijdende gedrag van filmproducent Harvey Weinstein. Uitgerekend in Cannes zou hij verschillende actrices hebben aangerand.

Een van zijn slachtoffers was de juryvoorzitter van Cannes, Cate Blanchet. Kort geleden vertelde zij ook slachtoffer te zijn geweest van Weinstein. Blanchet liep ook mee met de demonstratie.

Trap is symbool

Op de trappen van het Palais des Festivals et des Congrès te Cannes nam Blanchet het woord: "Vrouwen zijn geen minderheid in de wereld, toch lijkt dat wel zo te zijn als je kijkt naar de huidige staat van onze industrie. We staan op deze trappen als symbool voor onze vastberadenheid verandering te brengen. De ladder,'stairs', van onze industrie moet voor iedereen te beklimmen zijn."

Onder de demonstranten waren verder actrices Salma Hayek en Jane Fonda, Wonder Woman-regisseur Patty Jenkins en de Franse regisseur Agnes Varda, die in 2011 de Gouden Palm oeuvreprijs heeft ontvangen. Ook de vier andere vrouwelijke juryleden van dit jaar liepen mee in het protest: Kristen Stewart, Ava DuVernay, Lea Seydoux en zangeres Khadja Nin.