Week in beeld: Songfestival, staking en chocola op de weg

Deze week stond vooral in het teken van het Songfestival. Het lukte Waylon een plek te bemachtigen in de finale die vanavond plaatsvindt. De zanger staat daarmee in het rijtje van 26 artiesten die vanavond hun land vertegenwoordigen.

Buschauffeurs in het streekvervoer bleven actievoeren voor een betere cao. Bonden en werkgevers zijn het onder meer oneens over de werkdruk en salarisverhoging. Dinsdag werd er onder meer gestaakt in Twente, Utrecht, Arnhem en Nijmegen.

Verder verwoestte de uitbarsting van vulkaan Kilauea op Hawaiï tientallen huizen. En blijft het onrustig in de Gazastrook.

Dan en meer in de week in beeld.