In Barneveld is een meisje van 14 jaar omgekomen bij een verkeersongeluk. Ze zat op de fiets toen ze in botsing kwam met een motorrijder.

De botsing was op de Stationsweg. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen, meldt de politie. De motorrijder raakte lichtgewond.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.