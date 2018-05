Vuurwapen van agent afgepakt na verkeersruzie

Bij een verkeersruzie in Amsterdam is vanmiddag het vuurwapen van een agent afgepakt, bevestigt de politie aan stadszender AT5. Het wapen is later in de struiken teruggevonden.

Er is ook een arrestatieteam een woning in de wijk Slotervaart binnengevallen. Of de dader daar woont, is niet duidelijk.

Eerder in de middag berichtte zowel omroep NH als AT5 over een grote klopjacht op een verdachte die geweld had gebruikt tegen agenten, na een verkeersruzie. Het tumult liep uit op een worsteling, waarbij dus ook agenten slachtoffer werden.

"Dat tolereren wij niet en daarom hebben we een grote zoekactie op touw gezet", vertelde een woordvoerder. Over de precieze locatie waar het geweld zich afspeelde, kon de politie niets zeggen.