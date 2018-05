Israël sluit grensovergang met Gaza vanwege brandschade

Israël sluit de grensovergang Kerem Shalom met Gaza, omdat die bij demonstraties is beschadigd. Volgens het Israëlische leger wordt de overgang eerst gerepareerd en wordt daarna gekeken of de post kan worden heropend.

Gisteravond werd Kerem Shalom zwaar beschadigd door een brand, die volgens Israël was aangestoken door Palestijnse demonstranten bij hun wekelijkse protestacties op vrijdagavond. Begin mei was de grenspost ook al in brand gestoken. De schade komt volgens het leger uit op meer dan 9 miljoen euro. Ook zijn brandstofleidingen bij de post onbruikbaar geworden.

Kerem Shalom is een belangrijke doorvoerhaven voor humanitaire goederen, bedoeld voor de inwoners van Gaza. Die functie blijft de grenspost ook na de sluiting vervullen, al zegt het leger dat er per lading wordt gekeken of de post open gaat. Gecontroleerd door Israël worden onder meer voedsel, brandstof en bouwmaterialen via Kerem Shalom naar de inwoners van Gaza gebracht.

Doden

De afgelopen maanden wordt door Palestijnen gedemonstreerd aan de grens tussen Gaza en Israël. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de staat Israël werd opgericht. De demonstranten willen dat de Palestijnen die tijdens de eerste Arabische-Israëlische Oorlog (1948) zijn verdreven of gevlucht, mogen terugkeren naar hun voormalige land.

Sinds de demonstraties eind maart begonnen, zijn zo'n vijftig Palestijnen gedood. Ook gisteren vielen zeker een dode en talloze gewonden.

Er is internationaal veel kritiek op de harde manier waarop het leger ingrijpt bij de demonstraties. Volgens het Israëlische leger zijn de betogers gewelddadig en moeten de militairen Israël en zijn burgers bewaken. Hamas zegt dat de betogers vreedzaam willen demonstreren. In de verklaring over Kerem Shalom zegt het leger dat Hamas verantwoordelijk is voor alles wat er in Gaza gebeurt.