Waylon: we gaan voor een plek in de top vijf

Waylon staat vanavond voor Nederland in de finale van het Eurovisie Songfestival in Portugal. "Ik voel me heel relaxed", zei de zanger vanmorgen bij het vertrek uit zijn hotel. "Het eerste doel is gehaald en het tweede deel is een beetje overgeleverd aan de goden."

De zanger gaat alles op alles zetten om een plekje in de top vijf te bemachtigen. "Maar we gaan natuurlijk voor de eerste plek. Het enige wat wij kunnen doen, is iets verschrikkelijk goeds neerzetten. En dat gaan we doen!"

Het Songfestival is vanaf 21.00 uur te volgen op NPO1 en via een liveblog op NOS.nl en de app. Waylon is als 23ste aan de beurt, dat is ergens aan het eind van de avond.

Zijn nummer Outlaw in 'em staat niet hoog bij de bookmakers. Welke landen springen er wel uit vanavond? Check ons spoorboekje.