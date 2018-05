Wereldvoedselprogramma VN positief na bezoek aan Noord-Korea

Noord-Korea werkt hard aan het oplossen van de problemen met honger en ondervoeding van de bevolking. Dat zegt het hoofd van het Wereldvoedselprogramma van de VN tegen de BBC.

Directeur David Beasley is net terug van een bezoek van vier dagen aan het land. Hij kreeg naar eigen zeggen "ongelimiteerde toegang". Beasley is onder meer langs geweest bij een kinderdagverblijf, een koekjesfabriek en op het platteland.

Hij zag boeren die hard werkten om hun land te bezaaien. "Iedere centimeter werd gebruikt", vertelt hij. Alles werd met de hand gedaan, niet met machines. "Ossen trokken ploegen over het land en er stonden mannen en vrouwen in de velden."

Hongersnood jaren negentig

Het beeld bestaat dat 'gewone' Noord-Koreanen veelal te maken hebben met voedseltekorten en uithongering. Een hongersnood in de jaren 90 kostte het leven aan honderdduizenden mensen. "Zoiets als in die tijd heb ik niet gezien", zegt Beasley. "Maar als je me vraagt of er ondervoeding en honger is, dan zeg ik ja."

Volgens Beasley doet Noord-Korea zijn best om ervoor te zorgen dat de bevolking in de toekomst geen honger meer lijdt. "De tijd zal alleen uitwijzen of het genoeg is."

De directeur ontmoette in Pyongyang ook Noord-Koreaanse regeringsfunctionarissen. Volgens hem heerst onder hen een groot optimisme over de toekomst. "Ze hebben het gevoel dat er een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van het land wordt omgeslagen."

Vredesverdrag en denuclearisering

De relatie tussen Noord-Korea en de rest van de wereld lijkt de laatste tijd in rap tempo te verbeteren. Zo spraken de leiders van Noord- en Zuid-Korea eind vorige maand af dat ze streven naar een vredesverdrag. De landen zijn al sinds 1950 officieel in oorlog.

Daarnaast ontmoeten op 12 juni leider Kim Jong-un en president Trump elkaar in Singapore. Daar zal de denuclearisering van het land centraal staan.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei na zijn bezoek aan het land dat Noord-Korea een toekomst vol vrede en welvaart staat te wachten als het land zijn nucleaire programma opgeeft.

Testlocatie dicht

Noord-Korea wil tussen 23 en 25 mei met een grote ceremonie de nucleaire testlocatie in het land ontmantelen. Alle onderzoeksfaciliteiten, tunnels en beveiligingsgebouwen worden vernietigd, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kim Jong-un beloofde tijdens de top met Zuid-Korea vorige maand al dat de testlocatie gesloten zou worden. Voor de ceremonie worden journalisten uit de Verenigde Staten, Zuid-Korea, China, Rusland en Groot-Brittanniƫ uitgenodigd. In hoeverre die testlocatie nog bruikbaar was, is overigens niet duidelijk. Analisten zeggen dat er mogelijk veel schade is door bevingen bij eerdere tests.