Bloedbad in dorp Burundi in aanloop naar referendum

Op het platteland in het noordwesten van Burundi zijn 26 dorpelingen omgekomen bij een aanval door gewapende mannen, heeft de Burundese minister van Veiligheid bekendgemaakt. Volgens hem waren er ook kinderen onder de slachtoffers.

Een overlevende vertelde tegen persbureau AP dat de aanvallers rond 22.00 uur arriveerden. Ze vielen families aan en zetten huizen in brand. Sommige slachtoffers werden met machetes gedood, andere werden doodgeschoten of levend verbrand, verklaarde de vrouw.

Referendum

Het motief voor de aanval is onbekend, maar mogelijk is er een verband met het controversiƫle referendum dat donderdag in Burundi wordt gehouden. Daarin mag de bevolking zich uitspreken over de kwestie of president Nkurunziza langer mag aanblijven, hoewel hij volgens de grondwet moet plaatsmaken voor een opvolger. De campagne is fel van toon: voor- en tegenstanders bedienen zich in toespraken van haatzaaiende opmerkingen.

Sinds Nkurunziza in 2015 aankondigde dat hij niet wilde opstappen, is Burundi in de greep van geweld. Pogingen van de oppositie om hem toch af te zetten, mislukten en ontaardden in een grootschalige chaos.

Gewapende oppositiemilities maar vooral regeringstroepen en de militante jeugdbeweging van de regeringspartij CNDD-FDD maken zich schuldig aan moord, verkrachting en marteling, zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International.