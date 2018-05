Duitse justitie verspreidt lijst relschoppers G20

De Duitse justitie heeft in vijftien andere Europese landen een lijst verspreid met daarop vermoedelijke relschoppers tijdens de G20-top, vorig jaar juli in Hamburg. De lijst met 24 verdachten is ook naar Nederland verstuurd.

Tijdens de tweedaagse top ontstonden meerdere keren rellen. Zo waren er vernielingen, plunderingen en werden auto's in brand gestoken. Er waren 20.000 politie-agenten op de been.

Bij de rellen raakten honderden mensen gewond en er was voor miljoenen euro's schade. Bijna 200 mensen werden opgepakt, maar volgens justitie waren er meer geweldplegers.

De vijftien landen zijn opgeroepen mee te helpen aan de identificatie van de 24 vermoedelijke relschoppers. Onder de verdachten zijn minderjarigen.