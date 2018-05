Asielzoekers vluchten spoor op na controle politie

In Tilburg is een groepje asielzoekers het spoor op gevlucht toen de politie een controle wilde uitvoeren in een lijnbus. Agenten waren volgens een woordvoerder afgekomen op een melding van een toezichthouder in de bus.

De zes asielzoekers gingen ervandoor toen ze de politie zagen. Ze renden het spoor op en een van hen raakte daarbij gewond. De hele groep kon even later worden opgepakt.

Het is niet duidelijk waarom de zes op de vlucht sloegen. Het treinverkeer rond Tilburg heeft korte tijd stilgelegen.