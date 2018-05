Brute moord op Europese fietstoeristen in Mexico

Twee Europese fietstoeristen die onlangs dood werden gevonden in de Mexicaanse deelstaat Chiapas, zijn vermoord. Onderzoek in opdracht van justitie in Mexico heeft dat uitgewezen. Aanvankelijk werd aangenomen dat de twee, een Duitser en een Pool, waren verongelukt op een bergweg, omdat ze aan de voet van een steile rotswand werden gevonden.

Maar nadat andere fietstoeristen in de regio deze versie hardop hadden betwijfeld, besloot justitie de zaak verder te onderzoeken. Naar nu blijkt heeft het Duitse slachtoffer een schotwond in het hoofd, en is de Pool onthoofd. Ook is bij hem een voet afgehakt.

Volgens de autoriteiten is er sprake van een roofmoord. De daders zijn voortvluchtig.

Samen naar Maya-ruïnes

De Duitser en de Pool hadden elkaar op 20 april ontmoet in San Cristobal de las Casas en besloten samen naar de Maya-ruïnes in Palenque te fietsen, een tocht van zo'n 200 kilometer. Zes dagen later werd het lichaam van de Pool gevonden, acht dagen na die vondst werd de Duitser 200 meter verderop ontdekt.

Mexico kampt met extreem geweld, veelal door rivaliserende drugsbendes. Vorig jaar werden in het land 25.000 mensen vermoord.