Irak naar de stembus: 'De ziel van de Irakezen moet helen'

In Irak zijn vandaag parlementsverkiezingen. Het land is na jaren van oorlog nog maar amper hersteld van alle trauma's. Hoe gaat het nu met de Irakezen en welke veranderingen willen ze zien? We vroegen het arabist Laila al-Zwaini, de Iraakse ambassadeur in Nederland Hisham al-Alawi, de Iraakse Nederlander 'Juma' en Mohamed Alkaduhimi die vluchtte uit Irak.

"In Irak probeert iedereen te overleven", zegt Al-Zwaini over de huidige toestand in het land. Sinds de val van het regime van Saddam Hussein is het onrustig in Irak. De angst onder de bevolking om zich uit te spreken is groot en sommige groepen zien geweld als enige oplossing.

Leven in harmonie

"In Irak weet je niet hoe je je moet voelen. Verdrietig? Of gewoon afsluiten en verdergaan? Je moet het nu allemaal tegelijk doen en dat is moeilijk. De verkiezingen, huizen opbouwen en het belangrijkste: dat de ziel van de Irakezen moet helen", zegt Al-Zwaini.

Haar vader komt uit Irak. "We kennen Irak alleen van de verschrikkelijke verhalen over oorlog, maar het mooie aan Irak is dat het land zich al eeuwen met verschillende godsdiensten overeind weet te houden. Iedereen leefde in harmonie. Langs de rivier de Eufraat leefden alle soorten Irakezen naast elkaar."

"Mijn vader vertelde altijd dat hij als jongetje met iedereen kon spelen: joden, christenen en moslims van alle stromingen. Voor de tijd van Saddam Hussein maakte het niet uit waarin je geloofde of vandaan kwam. Je kon zelfs met elkaar trouwen. Nu is het land zo verdeeld dat dat niet meer zo snel kan."

Mohamed Alkaduhimi (28) vluchtte uit Irak, omdat zijn vader bij de oppositie zat en vervolgd werd. In de video vertelt hij over zijn jeugd in Irak. "Als ik naar mijn vrienden van vroeger kijk, dan besef ik eigenlijk hoeveel geluk ik heb."