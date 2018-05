Wekdienst 12/5: Waylon in finale Songfestival en verkiezingen in Irak

En dan nog even dit:

Is het een drone of is het een helikopter? Het zit er zo'n beetje tussenin. NASA gaat met een mini-helikopter onderzoek doen op Mars. Het toestel weegt zo'n 1800 gram en is speciaal ontwikkeld voor de omstandigheden op de rode planeet. De lucht is daar honderd keer ijler dan op aarde.