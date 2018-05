NASA wil met helikopter naar Mars

NASA gaat met een mini-helikopter onderzoek doen op Mars. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil met de ruimteheli "de potentie aantonen" van luchtvaartuigen op de rode planeet.

Het toestel, dat enigszins lijkt op een drone, weegt zo'n 1800 gram. De romp is niet groter dan een honkbal. Als alles goed gaat, wordt de helikopter in 2021 het eerste zelfstandig vliegende object op een andere planeet.

De heli is speciaal ontwikkeld voor de omstandigheden op Mars. De lucht is daar honderd keer ijler dan op aarde. De twee wieken maken zo'n 3000 omwentelingen per minuut. Bij een gewone, bemande helikopter op aarde is dat tien keer minder. NASA heeft de heli al uitvoerig getest: