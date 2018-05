'Dijsselbloem wil naar ontevreden Raad van State'

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wil vicepresident van de Raad van State worden. NRC Handelsblad meldt op basis van bronnen binnen en buiten de coalitie dat Dijsselbloem door een ontevreden Raad is gevraagd te solliciteren en dat ook van plan is te doen. Dat leidt mogelijk tot spanningen binnen de coalitie, schrijft de krant.

De positie van vicepresident van de Raad van State komt dit najaar vrij door het pensioen van Piet Hein Donner (CDA). Zijn opvolging is al besproken tijdens de formatie. De belangrijkste kandidaat die toen naar voren kwam lijkt Thom de Graaf, senator, voormalig D66-leider en oud-minister.

'Ouderwetse benoemingsprocedure'

Officieel kan iedereen solliciteren, maar in de praktijk wordt in de coalitie besloten wie de positie bekleedt. De laatste keer dat er een vacature was, had een flink deel van de staatsraden een voorkeur voor Alexander Rinnooy Kan (D66), de toenmalige voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Toch koos het kabinet voor Donner als opvolger van Herman Tjeenk Willink (PvdA).

De Raad van State heeft volgens de krant grote bezwaren tegen de ouderwetse benoemingsprocedure en heeft daarom nu aan Dijsselbloem gevraagd om zich te kandideren. Die zou in eerste instantie de boot hebben afgehouden, maar later toch belangstelling hebben gekregen. Hij heeft onlangs premier Rutte en een aantal fractievoorzitters over zijn interesse geïnformeerd.

Spanning coalitie?

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) moet uiteindelijk een kandidaat voordragen met wie het kabinet moet instemmen. Of D66 Thom de Graaf naar voren zal schuiven is niet bekend. De verwachting is dat zijn eventuele kandidatuur zal worden gesteund door het kabinet.

Volgens NRC Handelsblad plaatst Dijsselbloems sollicitatie de coalitie voor een dilemma. Als het De Graaf wordt, ligt het verwijt van achterkamertjespolitiek op de loer. Wordt gekozen voor PvdA'er Dijsselbloem, dan kan dat dus spanningen opleveren binnen de coalitie.