Drie voormalige Zaman-journalisten in Turkije voorlopig vrijgelaten

Een Turkse rechter heeft het huisarrest van de prominente journalist Sahin Alpay opgeschort en bepaald dat twee andere journalisten voorlopig worden vrijgelaten, meldt het staatspersbureau Anadolu. De anderen heten Ali Bulaç en Mehmet Özdemir. De drie werkten voor de inmiddels niet meer bestaande krant Zaman. In totaal zitten elf journalisten van Zaman vast op beschuldiging van uiteenlopende zaken.

Alpay wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in juli 2016. Na 20 maanden in voorarrest mocht hij in maart van de rechter de gevangenis verlaten en kreeg hij huisarrest, maar die straf is nu dus ook opgeheven. In juni gaat de rechtszaak tegen hem verder. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had al geëist dat er een einde zou komen aan het huisarrest van de 74-jarige Alpay.

Gülen-beweging

De aanklachten tegen de drie luiden schending van de grondwet, lidmaatschap van een terroristische organisatie en hulp aan een terroristische organisatie. Zaman, dat Turkije's best verkochte krant was, werd opgedoekt, samen met tientallen andere media die banden zouden hebben met de Gülen-beweging. De regering zag Zaman als de belangrijkste spreekbuis van die beweging.

Sinds de mislukte coup die aan Gülen werd toegeschreven in 2016 zijn zo'n 50.000 mensen vastgezet en zijn tientallen mediabedrijven gesloten.