Curaçaose raffinaderij plat, Venezuela levert geen olie meer

Het Venezolaanse staatsoliebedrijf staakt de levering van ruwe olie aan de Isla-raffinaderij op Curaçao. Het staatsoliebedrijf PdVSA doet dat om te voorkomen dat de olie in handen komt van het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhilips. Een kwart van de totale olie-export van Venezuela loopt via de raffinaderij op Curaçao, die al stil lag vanwege technische problemen.

ConocoPhilips legde vorige week beslag op installaties, voorraden en banktegoeden van PdVSA op Curaçao, Bonaire en Sint-Eustatius. In Venezuela werd tijdens het bewind van de vorige president Hugo Chávez een groot aantal projecten van de Amerikanen genationaliseerd. Een arbitragecommissie van de International Chamber of Commerce in Parijs heeft geoordeeld dat ConocoPhilips voor 2 miljard dollar gecompenseerd moet worden.