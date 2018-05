Wat bezielt iemand om tussen de cheeta's uit een auto te stappen?

Volgens Van Veen komt dit door twee factoren. Allereerst zien we in ons normale leven geen grote en gevaarlijke beesten meer. "Als we in Nederland een wolf zien, dan vinden we dat een grote herdershond en vinden we het leuk. We ervaren het niet meer als gevaar."

Daarnaast leiden filmpjes op sociale media ertoe dat we alle dieren schattig vinden. "De mensen die zijn verslonden door dieren, die filmpjes zie je niet, die worden gecensureerd", zegt Van Veen tegen Nieuwsuur. "Op internet zien we heel veel filmpjes van knuffelbare beesten." Maar de dieren die we daar zien zijn vaak opgegroeid in gevangenschap. "Ze worden door hun verzorgers daar gezien als pa en ma en er wordt lekker mee geknuffeld."

Van Veen noemt als voorbeeld Freek Vonk: "Hij draagt bij aan de verheerlijking van wilde dieren, dat je zomaar een slang kan pakken. Mensen krijgen het idee dat het niet gevaarlijk is. En elk land heeft zijn eigen Freek Vonk."