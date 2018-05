Weer meisje in India verkracht en vermoord, de derde in een week

In India is voor de derde keer in een week tijd een meisje verkracht en in brand gestoken. Dat doet de woede over de vele verkrachtingen van jonge meisjes in India verder oplaaien.

Dit keer is het slachtoffer een meisje van 16 dat stierf nadat ze was overgoten met brandstof en in brand was gestoken in haar huis in het district Sagar in de deelstaat Madhya Pradesh. Volgens de politie werd ze vermoord toen ze tegen haar aanvaller zei dat ze haar familie zou vertellen over de verkrachting. De 28-jarige dader is aangehouden.

Eerder deze week waren er twee soortgelijke zaken. Een meisje van 17 verkeert nog steeds in kritieke toestand nadat ze in brand was gestoken door een man wiens toenaderingspogingen ze zou hebben afgewezen.

Moslims en hindoes

Daarvoor werd een ander 16-jarig meisje levend verbrand nadat haar ouders bij dorpsoudsten hadden geklaagd dat ze was verkracht.

De publieke woede over verkrachting in India laaide op in januari, toen een meisje van 8 in Bangalore werd verkracht en vermoord. Het slachtoffer was lid van een islamitische nomadengroep. Acht hindoe-mannen werden gearresteerd. Tot woede van veel Indiƫrs liepen twee ministers van de hindoe-partij BJP mee in een mars voor de verdachten.

In 2012 ontstond in India grote ophef over de groepsverkrachting van en moord op een jonge vrouw in een bus in Delhi. Vier daders kregen de doodstraf, maar daartegen loopt nog een hoger beroep. De zaak leidde tot nieuwe wetten tegen verkrachting.