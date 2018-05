Uitslaande brand bij autobedrijf in Valkenswaard

Bij een autobedrijf in Valkenswaard is een grote brand uitgebroken. In en om het pand staan meerdere auto's in de brand en er zijn explosies te horen.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt om de brand te blussen. Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat er een grote rookwolk uit het gebouw komt.

Bij het autobedrijf zit sinds 2012 ook een Mercedesmuseum. Ook dat staat in brand. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen.

Er bestaat een kans dat er asbest is vrijgekomen van golfplaten op het dak. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend.