Dode en gewonden bij demonstratie Gazastrook, 'ik wil terug naar Jaffa'

Bij een confrontatie tussen Palestijnse demonstranten en het Israëlische leger is in het zuiden van de Gazastrook een Palestijn doodgeschoten.

Tientallen mensen zijn gewond geraakt door kogels, zegt een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Zeven slachtoffers liggen volgens medische hulpverleners in kritieke toestand, onder wie een 16-jarige jongen die in zijn gezicht is geraakt, meldt persbureau AP.

Drone haalt ballonnen met molotovcocktail neer

Volgens Israël waren er 5000 demonstranten op de been ten oosten van Khan Younis. Die staken autobanden in brand en gooiden met stenen, zoals de laatste weken aldoor gebeurt op vrijdag. De brandende banden veroorzaakten grote, zwarte rookwolken. Ook probeerden demonstranten met behulp van ballonnen en een vlieger molotovcocktails naar de Israëlische kant te laten vliegen. Israël zou die met een drone hebben neergehaald.

Een demonstrant die brandende autobanden naar de grens rolde, refereerde aan zijn grootvader die uit Jaffa kwam, om zijn drijfveer uit te leggen. Jaffa ligt nu aan de Israëlische kust, zo'n 40 kilometer boven de Gazastrook. "Mijn grootvader noemde Jaffa de bruid van de zee, de mooiste van allemaal. Ik wil terugkeren naar Jaffa."

Het leger noemt de betogers gewelddadig. In een verklaring zeggen de militairen de veiligheid van Israël en zijn burgers te bewaken. Hamas-leider Sinwar, wiens groepering de baas is in de Gazastrook, zegt dat de betogers vreedzaam willen protesteren.

Mensenrechtenorganisaties

De Palestijnen die de laatste weken demonstreren aan de grens tussen Gaza en Israël zeggen dat ze terug willen keren naar hun voormalige land. Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat Israël werd opgericht. Sinds de demonstraties op 30 maart begonnen zijn zo'n vijftig Palestijnen gedood.

Israël heeft veel kritiek gekregen op de manier waarop het met de demonstraties omgaat. Na eerdere incidenten riepen mensenrechtenorganisaties en politici op tot een onderzoek, maar dat weigerde Israël. Alles zou volgens de gevechtsregels verlopen.

Nieuwe Amerikaanse ambassade

Maandag openen de Verenigde Staten hun nieuwe ambassade in Jeruzalem, wanneer de zeventigste geboortedag van Israël wordt gevierd. De autoriteiten verwachten grote Palestijnse demonstraties in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever uit protest tegen het omstreden besluit van de Amerikaanse president Trump. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.

De dag erna, die door de Palestijnen "Nakba" (de Dag van de Catastrofe) wordt genoemd, is er ook een grote demonstratie, als de zogenoemde 'Mars van de Terugkeer' wordt afgesloten.