Google's robot moet zich identificeren bij telefoongesprek

Een afspraak maken bij de kapper, een tafeltje in een restaurant reserveren of naar openingstijden vragen. Als het ligt aan Google hoef je dat straks misschien niet meer zelf te doen. Het bedrijf introduceerde daarvoor dinsdag een nieuw, nog experimenteel, technologisch snufje met de naam Duplex.

De dienst Duplex werkt via een stemgestuurde assistent op basis van AI (artificial intelligence). Het zorgt ervoor dat een telefoongesprek met de robot nauwelijks van echt is te onderscheiden. Tijdens de presentatie van de dienst liet een levensechte vrouwenstem zelfs "mm-hmm" horen toen de kapster aan de andere kant van de lijn vroeg om een moment geduld.

Dat de kapster nergens in het gesprek leek door te hebben dat ze eigenlijk sprak met een robot, leverde de dienst naast bewondering ook veel kritische berichten op. Verschillende tech-deskundigen vroegen zich af of we wel moeten willen dat robots ons opbellen zonder dat we dat kunnen weten.

Bekijk hieronder het telefoongesprek tussen de robot en de kapster (op 35:51 minuten):