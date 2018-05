'Laat huilende zeehondenpups liggen, ze zijn niet zielig'

Zeehondencentra in Nederland roepen op om zeehondenmoeders en hun pups in de Waddenzee met rust te laten. Ze denken dat veel jonge diertjes onnodig opgevangen moeten worden omdat ze door mensen zijn gestoord.

Onderzoek wijst uit dat de diertjes veel minder hulpbehoevend zijn dan gedacht. Een ogenschijnlijk verweesde pup kan lange tijd alleen overleven als de moeder is gaan vissen, schrijft RTV Noord.

Natte handdoek

Het komt nu vaak voor dat mensen denken dat er iets mis is en ingrijpen. Het is volgens zeehondencentrum Pieterburen lastig in te schatten hoe vaak dat gebeurt. "We worden soms gebeld met een melding over een eenzame pup. Uit het gesprek blijkt dan dat de mensen er zelf al naast zijn gaan liggen, of dat ze een natte handdoek over de diertjes hebben gelegd", aldus Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen.

"Er is nog geen onderzoek gedaan naar het gedrag van de moederzeehond als de pup gestoord is door een mens. Misschien komen ze terug, maar het kan ook zijn dat ze door de mensengeur hun kind niet meer herkennen. Uit voorzorg vangen we in zo'n geval altijd de pup op."

Aan het werk

In deze tijd van het jaar worden er in de Waddenzee honderden zeehondjes geboren. Daarom komen de zeehondencentra op dit moment met het dringende advies om de zeehonden met rust te laten. "Iedereen mag altijd bellen met een melding van een eenzame zeehondpup. Wij zorgen dan dat er 24 uur geobserveerd wordt en kunnen daarna altijd nog overgaan tot opvang."

Van Dijk snapt wel dat mensen de eenzame diertjes willen redden. "Het doet ons heel veel als een pup huilt, maar meestal is het een teken dat de moeder klaar is met zogen. Ze zijn dan absoluut niet zielig, ze moeten gewoon zelf aan het werk gaan."