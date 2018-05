Opnieuw veerpont tegen kade gevaren in Amsterdam

In Amsterdam is opnieuw een veerpont tegen de kade gevaren. Dit keer zijn er geen gewonden gevallen. Onduidelijk is nog hoe het kon gebeuren, de pont is direct uit de vaart genomen.

Het gaat om de pont die tussen de Buiksloterweg in Amsterdam-Noord en het Centraal Station vaart. De pont knalde tegen de kademuur aan de kant van het Centraal Station.

Het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Ook de politie is aanwezig, meldt AT5. De schipper heeft volgens de juiste procedures gehandeld, zegt het GVB.

Ander type

Zondag gebeurde een soortgelijk ongeluk. Een veerpont botste toen op ongeveer dezelfde plek hard tegen de kademuur. Dertien mensen raakten lichtgewond.

De pont waar het ongeluk van vandaag mee gebeurde, was van een ander type dan de pont van zondag.