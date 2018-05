Luik valt naar beneden in TivoliVredenburg, bezoeker gewond

In het Utrechtse muziekcentrum TivoliVredenburg is vannacht een bezoeker gewond geraakt toen een luik uit het plafond naar beneden kwam. Dat gebeurde tijdens Pop-O-Matic, een wekelijks feest voor studenten.

"Toen ik naar de bar ging om wat drankjes te halen met mijn vriendinnen, viel er een enorme stalen plaat van een vierkante meter op de grond", zegt de gewonde bezoeker tegen het lokale medium DUIC. "Toen ik naar mijn arm keek en pijn voelde, besefte ik dat ik gewond was. Ik had een enorme snee in mijn onderarm. Ik bloedde ook heel erg."

Volgens de 18-jarige studente viel de plaat een paar centimeter van haar hoofd. "Ik heb echt een engeltje op mijn schouder gehad." Na behandeling in een ziekenhuis mocht ze naar huis.

Het feest is na het voorval stilgelegd. Vanochtend zijn de luiken in het hele gebouw op veiligheid gecontroleerd en daaruit bleek dat de val van dit ene luik een incident was, zegt een woordvoerder van TivoliVredenburg. Geplande evenementen kunnen gewoon doorgaan.