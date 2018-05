Streekvervoer staakt niet tijdens eindexamens

In het streekvervoer wordt de komende drie weken niet gestaakt op werkdagen om leerlingen die eindexamen doen te ontzien. Buschauffeurs staken wel op zaterdag 19 mei. Waar is nog niet bekend, dat wordt volgende week naar buiten gebracht.

In de afgelopen maanden is geregeld gestaakt in het streekvervoer. Onlangs waren er nog twee landelijke stakingsdagen die afgelopen week werden gevolgd door regionale acties. De vakbonden willen zo een betere cao afdwingen voor de 12.000 werknemers in de sector.

'Geen extra druk'

FNV-bestuurder Paula Verhoef zegt dat nu voor een staking in het weekend is gekozen omdat chauffeurs de examenkandidaten niet extra onder druk willen zetten. "Middelbare scholieren moeten ervan op aan kunnen dat ze op tijd op school zijn, zonder problemen. Werknemers in het openbaar vervoer weten als geen ander hoe werkdruk aanvoelt."

Ze benadrukt dat de estafettestaking na de examenperiode verder gaat op werkdagen. Verhoef hekelt de werkdruk van chauffeurs en zegt dat werkgevers stakingen alleen kunnen voorkomen "door over de brug te komen". De bonden willen naast verlaging van de werkdruk onder andere meer loon.

In januari lag er een overeenkomst tussen bonden en werkgevers waarbij een loonsverhoging van 8,3 procent in drie jaar tijd was afgesproken, vaste contracten voor duizend uitzendkrachten en aanpak van de werkdruk. De leden vonden het echter onvoldoende en wezen het akkoord af, waarna opnieuw stakingen volgden bij busmaatschappijen en regionale treinvervoerders.