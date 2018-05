Aangereden fietser (16) op A27 overleden

De 16-jarige jongen die vannacht op zijn fiets werd aangereden op de A27 bij Bavel is overleden. Hij bezweek in een ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt de politie.

De jongen uit het Brabantse Molenschot fietste om onduidelijke redenen over de vluchtstrook in de richting van Antwerpen. Twee mensen in een auto zagen dat en wilden hem waarschuwen.

Ze zetten hun wagen even verderop aan de kant en zagen vervolgens dat de jongen op de rijbaan fietste en daar werd geschept door een auto met Frans kenteken.

In de Franse auto zaten een man en een vrouw. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld, net als voor de twee getuigen.