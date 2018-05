Amerikaanse agent op weg naar huis redt drie maanden oude baby

'Agent ben je 24 uur per dag', zeggen politieagenten zelf weleens. Voor de Amerikaan Jeremie Nix blijkt die uitspraak te kloppen. Hij redde woensdag buiten diensttijd het leven van een drie maanden oude baby.

Het heldhaftige optreden is vastgelegd op een dashcam. Op de video is te zien hoe Nix, terwijl hij naar huis rijdt, door een automobilist wordt aangehouden. Zodra hij zijn auto langs de kant van de weg zet, stapt een paniekerige vrouw uit. In haar armen draagt ze een baby. Ze vertelt dat het jongetje Kingston heet en geen teken van leven meer geeft. Nix begint hem te reanimeren, maar dat haalt niets uit: