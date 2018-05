Moeder na flatbrand opgepakt om nalatigheid

De politie van Rotterdam heeft een 33-jarige moeder opgepakt voor nalatigheid: ze had haar drie kinderen (14, 12 en 2 jaar) alleen thuis gelaten. Die werden gisteravond gered uit een brandende flatwoning in IJsselmonde.

De kinderen raakten lichtgewond en hadden brand- en snijwonden. Twee van hen werden met een hoogwerker door de brandweer in veiligheid gebracht. Het derde kind werd door een buurtbewoner gered.

Later zijn zij naar het Maasstadziekenhuis vervoerd. De kinderen worden ergens anders opgevangen, vermoedelijk bij familie, zegt een politiewoordvoerder.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie en brandweer doen vandaag en morgen sporenonderzoek in de woning, schrijft RTV Rijnmond.