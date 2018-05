Vier zwanen de nek omgedraaid in Haags Zuiderpark

In het Haagse Zuiderpark zijn de afgelopen weken vier dode zwanen gevonden waarvan de nek was omgedraaid. Ook bleken in verschillende nesten de eieren te zijn vertrapt.

De politie Zuiderpark meldt op Facebook dat de andere zwanennesten nu afgezet zijn met een hekwerk. Verder controleren agenten geregeld met handhavers en boswachters de broedplaatsen in het park. Het hele park voorzien van camera's is niet haalbaar.

Vandalen sloegen al eerder toe in het Haagse park. In februari werden bijenkorven vernield waardoor de bijenkolonie omkwam. Ook werden planten en bloemen in brand gestoken en werden hertenverblijven gesloopt, schrijft Omroep West.