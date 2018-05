Zoektocht in India: schaatster Anice Das wil biologische ouders vinden

Lichtpuntje

De tehuizen hebben de biologische ouders vaak beloofd dat hun identiteit nooit zal worden prijsgegeven. "Dat argument gebruiken ze nog steeds. Maar misschien dat de ouders nu toch contact willen."

Voor Das en haar tweelingzus is er een lichtpuntje: een ziekenhuis in Mumbai is mogelijk wél bereid informatie over hun ouders te geven. "Alleen degene die geautoriseerd is om de documenten te geven, komt in juni pas weer terug. Daar moeten we op wachten."

Intussen is de aanwezigheid van de topschaatster niet onopgemerkt gebleven in India. Kranten berichten erover en Das heeft een interview gegeven over haar indrukken van haar geboortestad.