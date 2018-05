Britse brexit-activisten beboet

Een Britse groep die campagne voerde voor een brexit heeft een boete gekregen van 70.000 pond (80.000 euro). Volgens de kiescommissie heeft Leave.EU meer aan de campagne uitgegeven dan toegestaan en de uitgaven bovendien niet op correcte wijze verantwoord.

Leave.EU werd mede opgericht door de miljonair Arron Banks, een van de financiers van de anti-EU-partij UKIP. De organisatie stond los van de 'officiƫle' pro-brexit-organisatie Vote Leave en voerde voor het referendum in juni 2016 met succes campagne voor een Brits vertrek uit de Europese Unie.

De kiescommissie heeft nu vastgesteld dat Leave.EU de uitgavenlimiet met minstens 10 procent heeft overschreden. Verder is een uitgavenpost van 77.380 pond onterecht niet opgegeven, net als drie ontvangen leningen.

Politie

De kiescommissie noemt het teleurstellend dat zo'n "hoofdrolspeler" in het referendum de regels niet heeft gevolgd. Hij acht de overtreding zo ernstig dat de zaak is doorgegeven aan de politie, omdat er mogelijk sprake is van criminele feiten.

Leave.EU-oprichter Banks zegt in een reactie dat de kiescommissie vol tegenstanders van de brexit zit en dus bevooroordeeld is. "We zien deze bekendmaking als een politiek gemotiveerde aanval op de brexit en op de 17,4 miljoen mensen die de gevestigde orde wisten te weerstaan door voor een onafhankelijk Groot-Brittanniƫ te stemmen."