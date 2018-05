'Busbranden Tilburg aangestoken door ontslagen chauffeur'

De man die vastzit vanwege een aantal busbranden in Tilburg is een voormalig buschauffeur, meldt het Brabants Dagblad op basis van verschillende bronnen. De Tilburger zou eind 2016 ontslagen zijn bij vervoersbedrijf Arriva.

Volgens de krant gaat het om een 29-jarige man die chauffeur was op de streeklijnen van Arriva. Eind 2016 zou hij zijn ontslagen omdat een verbroken relatie met een vrouwelijke collega tot problemen leidde op de werkvloer. Bijna een jaar na zijn ontslag zou hij verschillende bussen van het vervoerbedrijf in brand hebben gestoken.

Arriva werd vorig jaar meerdere keren getroffen door brandstichting. In september gingen in één nacht vijf bussen die naast elkaar geparkeerd stonden op een parkeerterrein in vlammen op. Twee weken later was er brand in een kantoorpand van het vervoersbedrijf. In november werd een bus gestolen en later brandend gevonden op een parkeerterrein.

Miljoenen schade

Eerder liet Arriva al weten dat er voor miljoenen euro's schade was aangericht door de branden. Begin dit jaar loofde het vervoerbedrijf 10.000 euro uit voor de gouden tip die zou leiden tot de brandstichter. Afgelopen februari hield de politie de man aan.

Het vervoerbedrijf in Tilburg wil niet bevestigen dat de verdachte een voormalige buschauffeur is en verwijst door naar de politie. Ook het Openbaar Ministerie doet geen mededelingen over de zaak. Volgens het Brabants Dagblad moet de man op 23 mei voor de rechter verschijnen in Breda.