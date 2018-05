Personeel Air France start beweging om conflict te beëindigen

Personeelsleden van Air France starten een initiatief om het conflict tussen vakbonden en de luchtvaartmaatschappij op te lossen. De medewerkers zijn de huidige crisissfeer zat en willen constructief praten met de directie om zo "de klant terug te winnen".

Sinds februari wordt er door een deel van het personeel van Air France gestaakt. Dat drukt zwaar op de financiële resultaten van de luchtvaartmaatschappij en ook op het gezamenlijke resultaat van Air France-KLM. Daarnaast werden er minder passagiers vervoerd. Afgelopen maand waren het 3,9 miljoen reizigers, 9 procent minder dan in april vorig jaar.

Het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac, vorige week vrijdag, heeft enkele personeelsleden doen besluiten om de beweging 'Tous Air France' ('Heel Air France') op te richten.

Innovatieve ideeën gevraagd

In een document dat op internet staat schrijft de beweging dat het een nieuwe dialoog wil starten over de toekomst van het 'driekleurige bedrijf'. De impasse tussen bonden en directie moet eindigen en het luchtvaartbedrijf moet de klant weer voorop stellen. De beweging moedigt medewerkers van Air France én KLM aan om met innovatieve ideeën te komen.

Het initiatief moet op die manier ook de relatie tussen de Franse en Nederlandse medewerkers verbeteren. Dat is hard nodig, want de frustratie bij KLM'ers is groot.

Terwijl Air France vorige maand een stuk minder passagiers had, groeide het aantal reizigers bij KLM met 5 procent naar 2,9 miljoen. Bij Transavia, ook onderdeel van Air France-KLM, groeide het aantal passagiers licht naar 1,3 miljoen. Door de stakingen werden door het gezamenlijke Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf uiteindelijk toch 2,5 procent minder passagiers vervoerd.