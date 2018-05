'Universiteiten willen rem op groei buitenlandse studenten'

Het percentage buitenlandse studenten is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Dat komt onder meer doordat steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden.

Minister Van Engelshoven was eerder kritisch op de toename van het aantal Engelstalige opleidingen. Volgens haar kiezen sommige universiteiten voor opleidingen in het Engels om zo het aantal studenten op te krikken. "Zonder dat er een inhoudelijk goede reden is."

Ook het financieringssysteem van de universiteiten speelt een rol bij de internationalisering, bleek uit onderzoek van het Rathenau Instituut. "De universiteiten krijgen geld uit één pot en de hoeveelheid studenten telt sterk mee bij de verdeling van het geld", zei directeur Melanie Peters tegen Nieuwsuur. "Het loont dus om meer studenten op te leiden."