Limburgs dorp klaar voor ontploffing vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog

Het Limburgse Bunde is er klaar voor: de ontploffing van een 500 pond zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd op 18 april per toeval ontdekt bij graafwerkzaamheden in het Julianakanaal bij het dorp in de gemeente Meerssen. De EOD maakt het vandaag onschadelijk.

"Het heeft de nodige voorbereiding gekost", zegt burgemeester van Meerssen Mirjam Clermonts-Aretz in het NOS Radio 1 Journaal. "Niet alleen om de omgeving veilig te stellen, maar ook omdat de bom in een kanaal ligt. Het waterpeil moest een meter omlaag. Sluizen zijn gesloten en de scheepvaart ligt stil. Zorgvuldigheid staat voorop."

Het gaat om een Amerikaanse vliegtuigbom van het type GP500. Waarom de bom daar gevallen is, weet de gemeente niet. Uit een eerste analyse van de bodem die voor de graafwerkzaamheden werd uitgevoerd, was niets opvallends gebleken.

Dikke laag zand

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft over de bom een 6 meter dikke laag zand aangebracht. De EOD brengt de bom daar rond 11.00 uur tot ontploffing. Volgens Clermonts-Aretz zal de ontploffing nauwelijks te horen zijn. "Hij ligt onder een dikke laag zand, dus de ontploffing is waarschijnlijk vooral te zien."

Omdat het gaat om een bom met een gevoelige ontsteker kon hij niet worden verplaatst. De omgeving is in een straal van 250 meter afgezet. Omwonenden binnen dit gebied moeten hun huis of bedrijfspand een aantal uur verlaten. Zij worden door de gemeente opgevangen met een kop koffie en een stukje vlaai, zegt de burgemeester. Mensen die net buiten het gebied wonen is geadviseerd binnen te blijven.