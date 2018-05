Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iraniërs

De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties opgelegd aan zes mensen en drie bedrijven die banden zouden hebben met de Iraanse Revolutionaire Garde. Volgens minister Mnuchin van Financiën hebben zij miljoenen dollars naar de organisatie gesluisd en daarmee de "kwaadaardige activiteiten" van de Revolutionaire Garde gesteund.

Volgens het ministerie van Financiën zijn alle zes verdachten en drie bedrijven allemaal Iraans. Door de sancties mogen Amerikanen geen zaken meer met hen doen.

"We zijn vastberaden om de geldstromen naar de Iraanse Revolutionaire Garde af te snijden, wat de bron ook is", zegt minister Mnuchin.

De Verenigde Staten hebben de sancties opgelegd in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten. Ook die hebben maatregelen tegen de zes en de drie bedrijven genomen.

Iran-deal

Eerder deze week maakte president Trump bekend zich terug te trekken uit het Iran-akkoord dat zijn voorganger Obama had ondertekend in 2015. Volgens de deal zou Iran zijn nucleaire activiteiten beperken, in ruil voor het gedeeltelijk opheffen van economische sancties.

Trump noemde het dinsdag een rampzalige overeenkomst die ervoor zorgde dat Iran door kon gaan met het ontwikkelen van een kernwapen. Hij tekende daarop een presidentieel memorandum waarmee de economische sancties van de VS tegen Iran weer volledig worden ingesteld.