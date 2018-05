Trump meets Kim: wat gaat er op 12 juni gebeuren?

Eindelijk is het hoge word eruit: op 12 juni zal president Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de leiders van beide landen elkaar treffen. Wat kunnen we verwachten van de top?

Het is onwaarschijnlijk dat er op 12 juni een kant-en-klare deal met Noord-Korea op tafel ligt. Normaal is het zo dat de deelnemende partijen intens onderhandelen en alle details op papier vastleggen, voordat de leiders hun handtekening zetten. Trump doet het precies andersom. Hij begint eerst met een top en dan pas gaan de echte onderhandelingen beginnen.

Over de nucleaire deal met Iran werd ruim twee jaar onderhandeld. Pas aan het einde van de rit werd het resultaat getekend op een topontmoeting. De nucleaire kwestie met Noord-Korea is nog veel ingewikkelder, alleen al omdat Pyongyang in tegenstelling tot Teheran al over een aantal kernwapens beschikt. Een van de grootste uitdagingen is hoe je gaat controleren dat Noord-Korea zich straks aan de afspraken houdt.