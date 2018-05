Familieleden doodgeschoten in Australië

In het zuidwesten van Australië zijn zeven mensen doodgeschoten. De politie gaat ervan uit dat de dader onder de doden is en zelfmoord heeft gepleegd. Over een motief is niets bekend. De politie zegt dat er geen gevaar voor de omgeving is.

De slachtoffers zijn vier kinderen en drie volwassenen. De familieleden lagen in en bij een huis in Osmington, ruim 250 kilometer onder Perth.

Kort voordat de lichamen werden ontdekt, kreeg de politie een telefoontje van een man "die bij het incident is betrokken". Meer kon de politie nog niet zeggen.

Een buurman van de slachtoffers zegt tegen Australische media dat hij een bewoner van het huis de avond voor de moorden nog aan de telefoon had. "Ik wilde wat met hem afspreken, maar hij klonk erg verstrooid", zegt hij.