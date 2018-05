Waylon naar finale: niet goed voor mijn hart, maar wat zijn we blij

De hartslag is inmiddels wat gezakt als Waylon rond middernacht bij zijn hotel aankomt. De bus waarin hij zit wordt begeleid door politiemotoren met blauwe zwaailichten. Als de zanger uitstapt, zwaait hij trots met een Nederlands vlaggetje.

Het wachten op de uitslag was pittig. Net als bij de Common Linnets in 2014 werd Nederland als tiende en laatste land genoemd. "Dat is niet per se goed voor het hart, maar jeetje wat zijn we blij", zegt hij.

Spuiten met champagne

De zanger wordt bij het hotel opgewacht door fans en mensen van zijn delegatie. Uiteraard is er champagne. Met een grote glimlach spuit Waylon de fles over zichzelf en de anderen heen.

Hoewel het dus een spannende avond was, heeft hij eigenlijk nooit getwijfeld. "Weet je, we gaan hier met een missie naartoe. We willen Nederland zo goed mogelijk op de kaart zetten en daar moeten we wat risico bij nemen, maar voor ons was het nooit de vraag of we door zouden gaan", zegt hij.