SpaceX stelt raketlancering uit

De lancering van een raket van SpaceX is op het laatste moment afgeblazen. Volgens de ruimtevaartorganisatie was er een technisch probleem, waardoor de raket de lucht niet in kon.

De lancering is nu met 24 uur uitgesteld. Tussen 22.14 uur en 00.21 uur kan SpaceX een nieuwe poging wagen.

Het moet de eerste keer worden dat een nieuwe Falcon 9-raket met een commerciƫle lading wordt gelanceerd. De raket heeft een communicatiesatelliet aan boord van de regering van Bangladesh.

Herbruikbaar

De raket die SpaceX wil lanceren is de eerste Block 5-raket van de Falcon 9-lijn. Op meer dan honderd punten is de raket aangepast ten opzichte van de vorige versie. Hij zou daardoor krachtiger en veiliger zijn dan zijn voorganger, maar ook beter geschikt zijn voor hergebruik.

SpaceX staat erom bekend delen van raketten te willen hergebruiken. Dat doet de organisatie door de grootste stuwraket na lancering weer te laten landen op aarde. De stuwraket van de Falcon 9 moet zo'n tien keer gebruikt kunnen worden, zonder al te veel oplapwerk tussen lanceringen door.