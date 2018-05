Op de A27 bij Breda is een fietser uit Molenschot zwaargewond geraakt. De jongen van 16 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.

Hij fietste volgens de politie ter hoogte van Bavel over de vluchtstrook in de richting van Antwerpen. Hij kwam op de rijbaan terecht en werd door een Franse auto geschept.

De weg is na het ongeluk afgezet voor onderzoek.