Songfestivalorganisator Portugal maakt ongekende bloei door

"Mouraria werd een proeftuin voor andere delen van Portugal", zegt Andrade. Eenmaal premier deed oud-burgemeester Antonio Costa hetzelfde dat hij in het oude centrum van Lissabon al deed: geld uitgeven. Dat wil zeggen minimum lonen opvoeren, geld erbij voor pensioenen en ambtenarensalarissen. Tot wantrouwen van Brussel. Maar op de een of andere manier werkt het.

"Zo is Portugal gered", meent Khalid Aziz, die in Mouraria, zag hoe zijn Afrikaanse restaurant de afgelopen jaren flink kon uitbreiden. "Je ziet het aan alles, overal gaat het beter. Mensen geven weer geld uit. Niet alleen de toeristen. Maar ook de Portugezen zelf."

De vraag is of Portugal de groei kan vasthouden en beter voorbereid is op nieuw economisch zwaar weer. Pedro, de eigenaar van Mesa de Frades, haalt zijn schouders op terwijl hij naar de fadozangeres achter in zijn restaurant kijkt. De zaal was ooit een kerk, maar is al bijna een halve eeuw in handen van de fadozangers van de wijk. "Ach, we leven in Portugal van dag tot dag", zegt hij. "Het is altijd carpe diem. Daardoor zullen we nooit klaar zijn voor een volgende crisis."

