Nederlands protest in Aken tegen kerncentrales en Macron

Zo'n 1500 deels Nederlandse demonstranten hebben vanmiddag in Aken gedemonstreerd tegen de Franse president Macron en de kerncentrales Doel en Tihange in België.

Het protest richtte zich tegen de Franse steun voor de kerncentrales. De centrales Doel en Tihange, beide dicht bij de Nederlandse grens, zijn voor ruim een kwart eigendom van de Franse staat.

Met name de centrales Tihange 2 en Doel 3 kampen regelmatig met scheurtjes en andere problemen. De actievoerders riepen de president op om de centrales voorgoed stil te leggen.

Onderscheiding

President Macron was in Aken om de Karelsprijs in ontvangst te nemen. Deze jaarlijkse onderscheiding is voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de Europese eenheid.

Tijdens de uitreiking van de prijs maakten de demonstranten herrie en riepen ze leuzen.