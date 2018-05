Britse schadevergoeding om uitlevering Libische dissident

De Britse regering heeft verontschuldigingen aangeboden aan een echtpaar uit Libië, dat in 2004 werd uitgeleverd aan dat land en daar werd gemarteld. Ook kent de regering een schadevergoeding toe van 500.000 pond, oftewel 569.000 euro.

Abdel Hakim Belhadj leidde een rebellengroep die het opnam tegen de toenmalige dictator van Libië, kolonel Kadhafi. In 2004 werd hij op de luchthaven van Bangkok samen met zijn zwangere vrouw naar eigen zeggen ontvoerd en meegenomen naar Libië. Ze stonden op het punt om naar Londen te vliegen, waar ze asiel wilden aanvragen.

In Libië werden de twee gemarteld. De vrouw van Belhadj, een Marokkaanse, werd na enkele maanden vrijgelaten, kort voordat ze beviel van een jongen. Belhadj zelf zat zes jaar in de gevangenis. Hij is nu een politicus in Libië.

Geheime dienst

De twee klaagden de Britse overheid aan omdat die volgens hen medeverantwoordelijk was voor de arrestatie en uitlevering. Ze zouden zijn opgepakt op basis van een tip van de Britse geheime dienst, die samenwerkte met het regime van Kadhafi.

De Britse regering heeft nu een schikking bereikt met het echtpaar. In een brief aan de twee erkent premier May dat er informatie is uitgewisseld met "internationale partners". Dat heeft "bijgedragen aan uw detentie, uitlevering en lijden", schrijft ze.