Standbeeld 'de mannen van Normaal' onthuld in Hummelo

Het standbeeld van de mannen van Normaal, zoals de fans hun helden liefkozend noemen, is vanmiddag onthuld in Hummelo. Zowel de plaats als de datum hebben een extra betekenis: Hummelo is geboorte- en woonplaats van zanger Bennie Jolink. En Hemelvaartsdag is de geboortedatum (in 1975) van de Achterhoekse band.

Het beeld is een cadeau van de 'anhangers'. Het is levensgroot en staat voor het ouderlijk huis van Jolink. De vier leden zijn in brons gegoten; ook de in 2014 overleden drummer Jan Manschot is vereeuwigd. Jolink liet al weten er blij mee te zijn: "Gelukkig is het niet zo'n abstract gedrocht."