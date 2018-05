Noord-Korea waarschuwt vliegverkeer voortaan weer bij rakettest

Noord-Korea belooft om geen risicovolle activiteiten te ontplooien in zijn luchtruim zonder waarschuwing vooraf. Dat heeft de VN-organisatie voor luchtveiligheid ICAO tegen persbureau Reuters gezegd. Luchtvaartmaatschappijen mijden het Noord-Koreaanse luchtruim nu vanwege onaangekondigde rakettesten.

Landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten waarschuwen om om Noord-Korea heen te vliegen. Als het luchtruim boven Noord-Korea weer opengaat voor vliegtuigen, kunnen luchtvaartmaatschappijen tijd en geld besparen op vluchten tussen Azië en Europa en Noord-Amerika.

Vorige mand kondigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan alle rakettesten te staken. Medewerkers van de ICAO waren afgelopen week in Noord-Korea voor overleg. Dat gesprek was op verzoek van het regime in Pyongyang. Kim Jong-un wil een nieuwe vliegroute openen die door zowel het Noord-Koreaanse als het Zuid-Koreaanse luchtruim gaat.

Veiligheid waarborgen

"Wij hebben van Noord-Korea een harde garantie gekregen dat er geen voor de luchtvaart gevaarlijke activiteit wordt ontplooid zonder een uitgebreide waarschuwing vooraf. Zulke activiteiten worden gecoördineerd zodat we de veiligheid kunnen waarborgen", zei ICAO-directeur Stephen Creamer in Peking na afloop van het overleg.

Tot 2014 gaf Noord-Korea waarschuwingen af bij rakettesten. Dat werd daarna minder en in 2016 nam geen enkele maatschappij meer het risico om over het land te vliegen. Het is niet duidelijk of vluchten over Noord-Korea na het gesprek met de ICAO worden hervat en op welke termijn dat dan gebeurt.