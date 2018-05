Een knooppunt voor vogels; honderden miljoenen passeren ons land

De vogel op de foto hierboven is de Apus apus. Of in het Nederlands: de gierzwaluw. De oplettende natuurliefhebber heeft misschien al gezien dat hij sinds begin deze maand weer is neergestreken in Nederland. Gierzwaluwen komen jaarlijks met duizenden tegelijk de landsgrenzen over en het is niet de enige vogelsoort die ons land in groten getale aandoet.

Nederland is een belangrijk knooppunt voor vogels. "Bijna alle trekvogels stoppen in Nederland of trekken er overheen", zegt Ruud Foppen, hoogleraar geïntegreerde natuurbeschermingsbiologie. Nu de lente volop is losgebarsten is het dus topdrukte in de lucht en op het land. Het is dan ook niet toevallig dat het zaterdag internationale trekvogeldag is.

Honderden miljoenen vogels

Dankzij nieuwe waarnemingstechnieken krijgen we steeds beter in beeld welke aantallen vogels hier eigenlijk overtrekken. Dat komt onder andere door betere radarbeelden. "We weten veel meer dan vroeger. Volgens de huidige schattingen gaat het om honderden miljoenen vogels per jaar", zegt Foppen.

Dat trekvogels Nederland verkiezen boven andere landen komt deels door de gunstige ligging. Op de vliegroutes tussen West-Afrika of mediterrane landen aan de ene kant en Siberië of Scandinavië aan de andere kant neemt Nederland een centrale plek in.